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Ford Otosan, 8.386 kız öğrenciye ulaştı

Ford Otosan tarafından, Koç Holding’in 'Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum' projesi kapsamında, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen, 'Bal Arıları Mühendis Oluyor' Projesi, 2016-2017 eğitim sezonunda 64 ilde 8 bin 386 kız olmak üzere 14 bine yakın öğrenciye ulaşmayı başardı

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Ford Otosan, 8.386 kız öğrenciye ulaştı

İş başvurularında kadın mühendis oranının düşük olması sebebiyle böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Mühendislik mesleğini tercih eden kız öğrenci oranı ve kadın mühendislerin görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz. Gururla belirtmek isterim ki, projemizde ulaşmayı hedeflediğimiz kız öğrenci sayısını şimdiden aştık. Sahada bir araya geldiğimiz öğrencilerin hevesleri ve tutkuları, bizlere ne kadar doğru bir proje başlattığımızı bir daha göstermiş oldu” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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