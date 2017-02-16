Ford Otosan ciro yükseltti

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “2016 yılında Ford Otosan olarak üretime ve değer katmaya odaklandık. İç pazarda ticari araçlarda güçlü ürünlerimizle liderliğimizi sürdürdük, yılı güçlü finansal sonuçlarla tamamladık. Önümüzdeki dönemde de, dijital dönüşüm ve inovasyon odağıyla çalışmalarımıza şevkle devam edeceğiz” dedi. Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi şirketi Ford Otosan, 2016 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Ford Otosan, 2015 yılında elde ettiği ihracat liderliğine 2016 yılında da devam etti. Toplam satış adetlerinin yüzde 2 daraldığı 2016 yılında satış gelirleri olumlu satış miksi, fiyatlama politikası ve güçlü ihracat sayesinde yüzde 9 artarak 18 milyar TL. olan Ford Otosan’ın ihracat gelirleri yüzde 15 artarak 12 milyar TL oldu. Yurtiçi satış gelirleri 6 milyar TL olan Ford Otosan, bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 955 milyon TL net kâr elde etti.

EKONOMİ SERVİSİ