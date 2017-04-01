Ford Otosan gelecek için düğmeye bastı

Etkinliğe, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Çenk Çimen, Ford Avrupa Satın Almadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Werner Pütz ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün yanı sıra Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa King ve Ford Otosan Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt da katıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleşen ve Ford Otosan’ın en başarılı tedarikçilerinin ödüllendirildiği İmalatçılar Zirvesi Ödül Töreni’nde ise şirketin ürettiği araçlarla global pazarlarda büyük başarı, Avrupa’da da liderlik elde etmesinde katkısı olan 10 imalatçı firma ödüle layık görüldü. “Yarına Yön Ver” teması altında gerçekleştirilen etkinliğin ödül töreninde Ersan Kauçuk, Nursan Kablo ve TI Otomotiv şirketleri Altın Yıldız ödülüne layık görülürken, Bosch Fren, Ototrim Panel ve Sakarya İz Reklam firmalarına Gümüş Yıldız ödülleri takdim edildi. Ege Fren, Kipsan Kalıp ve Sisan Bronz Yıldız ile ödüllendirilirken, Elatek Kauçuk ise Teşvik Ödülü’ne layık bulundu. Etkinlikte otomotiv sektörünü değerlendiren Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Otomotiv endüstrisi tüm dünyada hızla büyümeye ve dönüşmeye devam ediyor. Türkiye’de de son yıllarda otomotiv endüstrisinde hızlı bir büyüme söz konusu, önümüzdeki yıllarda daha da büyümesini öngörüyoruz. Bugüne kadar imalatçılarımızla geleceğe birlikte yön verdik ve bugünlere geldik. Şimdi yeni ve farklı yaklaşımları benimseyip geleceğe yine birlikte yön vereceğiz” dedi. EKONOMİ SERVİSİ