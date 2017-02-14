Forekste ‘kaldıraç’a ağır darbe

Foreks, dövizde serbestçe at koşturulan bir piyasa... Bu piyasada elinde 100 dolar olan 100 kata kadar, bir başka ifadeyle 10 bin dolara kadar işlem yapabiliyordu. Hükümet aldığı kararla bunu 1000 dolara çekti. Öte yandan alınan bir başka kararla sisteme ilk girişteki minimum teminat oranı 50 bin TL döviz muadiline çıkarıldı. Böylece birkaç yüz dolarla sisteme girilmesinin önüne set çekildi. Üst düzey teknik bilgi gerektiren Foreksin işleyişini bilmeyen çok sayıda vatandaşın bu yöntemle yüksek miktarda para kaybettiği ve mağdur olduğu belirtiliyor.

İstihdam azalacak

Türkiye'de öne çıkan Foresk aracı kurumu Destek Yatırım'ın Genel Müdürü Tuna Yılmaz, sektör temsilcilerine danışılmadan yapılmış olan bu düzenlemeyle Foreks sektörünün büyük zarar göreceğini dile getirerek, "Sektör yöneticileri olarak 1:10 kaldıraç oranı ve 50 bin TL’lik başlangıç teminatı koşullarıyla varlığımızı sürdürmemiz oldukça güç hale gelmiştir" dedi. Uygulama nedeniyle bireysel yatırımcıların yurt dışına kaçacağını savunan Yılmaz, şunları söyledi: "Düzenlemelerin en nihayetinde küçük yatırımcıya zarar vereceğini, yurt dışına giden küçük yatırımcının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) korumasından mahrum kalacağını ve muhtemel mağduriyetlerinde bundan böyle muhatap bulamayacaklarını düşünüyoruz. Ayrıca yapılan düzenlemelerin, beraberinde sektörde büyük bir küçülmeyi de beraberinde getirmesini bekliyoruz. Bu nedenle kurumlarımızdaki 6 bin 500’e varan istihdam sayısının büyük ölçüde azalacağı konusunda endişe duymaktayız. Düzenleme ayrıca İstanbul’un Finans Merkezi olmasını olumsuz etkileyebilecektir."

Öte yandan son altı yılda ciddi bir büyüme yakalayan, işlem hacmi milyarlarla ifade edilen söz konusu piyasada alınan kararın etkilerini değerlendiren diğer sektör temsilcileri de, sektörde yüzde 80 civarında küçülme yaşanacağı, şirketlerin kapanacağı uyarısında bulundu.

EKONOMİ SERVİSİ