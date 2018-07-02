Fortune 500’ün lideri de Tüpraş

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 11’incisi düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Listenin ilk sırasında 53.9 milyar lira net satış geliriyle Türkiye Petrol Rafinerileri (Tüpraş) bulunuyor.

Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışması, son on yılda olduğu gibi bu yıl da CRIF ve kardeş kuruluşu Dun and Bradstreet Türkiye ile birlikte hazırlandı.Tüpraş, listeyi hazırladığımız 11 yılın 10’unda listenin lideri oldu. Kamu kuruluşu Enerji Piyasaları İşletme AŞ 41.1 milyar lira net satış geliriyle listede ikinci sıradaki, geçen yıl Hollandalı Vitol Group tarafından 1 milyar 368 milyon Euro’ya satın alınan Petrol Ofisi de 40.8 milyar lira net satış geliriyle üçüncü sıradaki yerlerini korudu.

Fortune ABD’nin 39’da biri

Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 29.42’lik artışla 1 trilyon 204 milyar liraya yükseldi. Listede yer alan ilk 10 şirketin toplam satışı 328.1 milyar liraya ulaştı ve bu 10 şirketin satışı 500 şirketin toplam satışının yüzde 27’sine denk geliyor.

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net kârı yüzde 52.28 oranında artarak 64 milyar 792 milyon liraya yükseldi. Şirketlerin esas faaliyet kârı yüzde 34.07’lik artışla 95 milyar 513 milyon liraya çıkarken, finansal giderleri yüzde 22.53 oranında artışla 61 milyar 656 milyon lira oldu.

İhracatta THY şampiyon

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin toplam ihracatı da yüzde 29.80 oranında artarak 286 milyar 543 milyon lira oldu. İhracat dolar bazında da yüzde 7.72 oranında arttı. Fortune 500 listesinde yer alan 376 şirket ihracat yaparken, 124 şirketin satışlarının tamamını yurtiçinden elde ettiği görüldü. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şirkete baktığımızda ise Türk Hava Yolları (THY) geçmiş yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada. THY 2017 yılında 34 milyar liralık (2017 yılı ortalama kurdan hesaplandığında hizmet ihracatı 9.4 milyar dolara denk geliyor) gerçekleştirdi. 17.8 milyar liralık ihracatla Ford Otomotiv ikinci sırada, Arçelik 15.4 milyar liralık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. İhracat listesinin dördüncü sırasındaki Tofaş 11.8 milyar liralık, Tüpraş ise 10.2 milyar liralık ihracat gerçekleştirdi.

ABD listesine ikinci sırada girebiliyor

Merkez Bankası 2017 yılı ortalama dolar kurunu 3.64 liradan baz alarak yapılan hesaplamaya göre, Fortune 500 Türkiye’nin toplam satışları 330.3 milyar doları buluyor. Buna göre, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı, Fortune 500 ABD sıralamasına ikinci sıradan girebiliyor. ABD listesinin ilk sırasında bulunan Walmart’ın net satışları 500.3 milyar doları aşıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı Walmart’ın yüzde 66’sı ediyor.

İnşaat sektörü istihdamda kan kaybediyor

• Listede bulunan 225 şirketin satış geliri 1 milyar lira sınırını aştı. Geçen yıl bu rakam 183 seviyesindeydi.

• Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 20 iken, bu yıl 23 oldu.

• Listeye bu yıl 93 yeni şirket geldi.

• Listede 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor.

• Geçen yıla göre zarar açıklayan şirketlerin sayısı 120’den 78’e düştü.

• Fortune 500 şirketlerinin toplam çalışan sayısı yüzde 2,5 artışla 1 milyon 144 bin 945’e çıktı. Sektörel bazda bakıldığında, üretim ve inşaat sektörlerinde istihdam düşüşü sırasıyla yüzde 6.01 ve yüzde 29.74 oldu. Hizmet sektöründe yüzde 21.28, ticaret sektöründe ise yüzde 15.53’lük istihdam artışı yaşandı.