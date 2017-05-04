Forum İstanbul 2017 başladı

Forum İstanbul 2017’nin açılış konuşmalarını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi gerçekleştirdi. 'Yarının Kurulması-Hedef 2023' sloganıyla yola çıkan ve Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyada önde gelen güçlü bir devlet olma vizyonuna katkı sunmayı hedefleyen Forum İstanbul, bu yıl da birbirinden önemli konuşmacıları bir araya getiriyor. Konuşmasına Forum İstanbul organizasyonuna teşekkür ederek başlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Forum İstanbul’un gelişmesini, bundan sonraki süreçte bir analiz konferansı olarak devam etmesini çok arzuluyoruz. Ekonomimizde son 15 yılda faiz giderlerinin gelirlerimize oranı yüzde 15 ten yüzde 1.9’a geriledi. Bu gerçekten övünülecek bir başarı. 2002 yılındaki ihracatımızda 35 milyar dolar şu an 143 milyar dolara ulaştık. Hedefimiz ise yıl sonunda 155 milyar dolara ulaşmak” dedi. Bu yıl 16.sı düzenlenen Forum İstanbul’u 15 yıldır desteklediğinin altını çizen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise “Forum İstanbul Konferansı 16 yıl önce 2023 vizyonuna ışık tutmak için hazırlandı. Yakın coğrafyamızda, ülkemizle ilgili birçok gelişme yaşanıyor. Fakat yaşanan tüm olumsuz meselelere rağmen ekonomik alanda büyümeye devam ediyoruz. Çünkü ülkemiz her alanda gereken güç ve kararlılığa sahiptir” dedi. Ayrıca ihracat rakamlarında geçen seneye oranla bir artış olduğunu belirten Büyükekşi, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan ihracat rakamlarında ilk 4 ayda %9’a yakın bir artış görülmektedir. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ihracat çalışmalarında daha da artış bekliyoruz. 2017 yılı tüm zorluklara rağmen tam anlamıyla bir atılım yılı oldu. Tüm küresel ve bölgesel durumları değerlendirerek kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” dedi.