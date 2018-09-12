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Fosil yakıtlar gözden düşüyor

Ne petrol ve doğalgaz, ne kömür, ne de nükleer enerji... Yenilenebilir temiz enerji, bunların pabucunu dama atacak gibi görünüyor. Güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarında yılda yüzde 15-20’lik büyüme olacağını ortaya koyan Fosil Yakıtların Düşüşü adlı rapora göre fosil yakıt talebi 2023 itibarıyla düşüşe geçecek

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:13
Fosil yakıtlar gözden düşüyor

Kömür, doğal gaz ve petrole talep azalıyor çünkü yenilenebilir enerji ve depolama maliyetleri hızla düşüyor, gelişmekte olan ekonomiler temiz enerjinin peşinden gidiyor ve devlet politikaları emisyon azaltımı, iklim değişikliğiyle mücadele ve hava kirliliğini azaltma gibi ihtiyaçların etrafında şekilleniyor. Carbon Tracker stratejistlerinden ve ‘2020 Vizyonu: Fosil Yakıtların Düşüşü’ raporunun yazarı Kingsmill Bond, “2020’ler, yenilenebilir enerjinin kaleleri birbiri ardına fethedeceği ve fosil yakıt talebinin düşüşe geçeceği yıllar olacak. Bu durum birçok sektörde trilyonlarca dolar değerinde varlığın atıl kalmasına yol açacak ve ekonomileri petrole dayalı ülkelerin politika değişikliğine gitmediği durumda büyük ölçekli sorunlara yol açacak” dedi. Söz konusu rapor, bir yandan enerji talebi düşerken güneş ve rüzgâr enerjisinin yaygınlaşmasının, fosil yakıtların büyüme payının tamamına el koyacağını ortaya koyuyor. Küresel enerji talebinde yılda yüzde 1-1.5’lik, güneş ve rüzgâr enerjisinde yılda yüzde 15-20’lik büyüme beklenirken, fosil yakıt talebi de 2020 ile 2027 yılları arasında, büyük olasılıkla 2023 itibarıyla düşüşe geçecek. AHMET SAFA TERZİ / İSTANBUL

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