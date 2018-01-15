Fransa'ya gayrimenkul çıkarması

Türkiye temsilciliği Alkaş tarafından yapılan MIPIM'e ilişkin basın toplantısında konuşan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, Türkiye'nin bu yıl MIPIM 2018'de çok daha etkili bir şekilde temsil edileceğini söyledi. MIPIM 2018'de 500'e yakın şehir ve ilçenin temsil edileceğini belirten Alkaş, uluslararası bu yarışta temsil edilecek Türk coğrafyaları olan Balıkesir, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Beyoğlu’nun dünya çapındaki projeleriyle ilgi odağı olacağına işaret etti.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer de Türkiye'nin MIPIM'de bin 600 metrekarede 250 kuruluş ve 700'e yakın kişiyle temsil edilmesini güçlü bir beklenti olarak dile getirerek, MIPIM 2017'de 3 bin 500 olan "B2B" sayısının 4 bine yükseltilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da 25 proje ve 25 firma ile MIPIM 2018'de yer alacaklarını ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte 505 bin 330 metrekarelik alan dönüştürülerek ofis, turizm ve konut alanlarından oluşan modern bir ticari ve turistik bir merkez oluşturulacağını belirterek, şehir hayatını ve imajını değiştirecek nitelikteki bu projenin geleneksel ve yerel mimariden esintiler taşıyacağını kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ise İTO'nun 2014 yılında ilk kez katıldığı MIPIM'de, 2016'da 300, 2017'de 685 metrekarelik İstanbul Gayrimenkul Çadırı ile yer aldıklarını belirterek, "İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadırı, bir kez daha MIPIM'in en gözde yerlerinden biri olan Paris ve Londra Çadırları arasında 685 metrekarelik büyüklüğüyle yer alacak.

İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadırı profesyonellerin, yatırımcıların üst düzey yönetici ve CEO'ların, gayrimenkul sektörünün lider isimlerinin ve uluslararası basın mensuplarının buluştuğu bir platform olarak networking kokteyllerine, ikili görüşmelere, paneller ve firma proje sunumlarına ev sahipliği edecek" şeklinde konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ

