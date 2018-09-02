'Freni patlayan zamlar bütçeleri vuracak'

EYÜP KABİL/İSTANBUL

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, elektrik ve doğal gaz zamlarının freni patlamış otomobil gibi yoluna devam ettiğine işaret ederek, Eylül 2017’de konutlarda kilovat/saati 41 kuruş olan elektriğin tüketiciye satış fiyatının 1 Eylül 2018’de 54.8 kuruşa yükseldiğine işaret ederek, "Son bir yılda elektriğin konutlarda tüketiciye satış fiyatı yüzde 33 oranında artmıştır. 4 kişilik bir ailenin bir aylık elektrik tüketimi ortalama 230 kilovat/saat olup, aylık elektrik gideri 126 liraya yükselmiştir" dedi.

Doğalgaza da seri zamlar geldi

Eylül 2017’de konutlarda 1 metreküp doğalgazın fiyatının 1.13 TL olduğuna, 1 Eylül 2018’de gelen zamla birlikte 1.40 TL'ye çıktığına işaret eden Çakar, "Son bir yılda doğalgaza yüzde 24 zam gelmiştir. 4 kişilik bir ailenin bir aylık doğal gaz tüketimi ortalama 125 metreküp olup, aylık doğal gaz gideri ise 175 TL'ye çıkmıştır" şeklinde konuştu. Turhan Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu duruma göre 4 kişilik bir ailenin bir aylık elektrik ve doğal gaz gideri ortalama 301 TL olmuştur.

Eşi çalışmayan 2 çocuklu asgari ücretlinin eline geçen paranın yüzde 17.93’ü elektrik ve doğal gaz tüketimine gidecektir. Tabi ki bundan sonraki zamlarla bu oran daha da artacaktır. Görülmektedir ki, son zamlarla birlikte elektrik ve doğal gaz giderleri maaş artışlarını katlamıştır. Freni patlayan elektrik ve doğal gaz zamları yoksulluğu artıracaktır. Elektrik ve doğal gaz zamlarının otomatiğe bağlanması her şeyin fiyatına yansıyacak, bu da tüketicinin satın alma gücünü düşürecektir.

Sürekli ve otomatik zam uygulaması tüketici haklarını ayaklar altına almıştır. Bu zam uygulaması, aynı zamanda, kamu yararı ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırıdır."

Devlet elektrik üretiminden ve dağıtımından çekildi

Türkiye enerjide yüzde 74 dolayında dışa bağımlı durumda. Elektriğin yüzde 55’i ithal kaynaklara dayalı olarak üretilmekte... Türkiye’de tüketilen doğal gazın ise yüzde 99.7’si ithal ediliyor. Elektriğin yüzde 80’den fazlasının üretimi ile dağıtımının tamamı özel sektör tarafından gerçekleştiriliyor. İstanbul hariç doğal gazın Türkiye’deki dağıtımının tamamı ise özel firmalar tarafından yapılmakta! Durum bu olunca elektrik ve doğalgaza seri zamlar kaçınılmaz oluyor!