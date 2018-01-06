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Futbol turizminin başkenti de Antalya 

Turizmin başkenti Antalya, dünyanın önemli futbol takımlarının hazırlık çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Bu özelliğiyle futbol turizminin de başkenti olmaya aday Antalya, Nisan ayına kadar yaklaşık bin 500 kamp faaliyetine ev sahipliği yapacak ve yaklaşık 100 milyon euro gelir elde edecek

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:30
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Futbol turizminin başkenti de Antalya 

EKONOMİ SERVİSİ

Antalya, Ocak-Nisan ayı arasındaki süreçte futbol takımlarının hazırlık çalışmaları için yaklaşık bin 500 kamp faaliyetine ev sahipliği yapacak. 20'ye yakın ülkeden süper lig, alt ligler ve farklı yaş kategorisinde takımlar devre arazı hazırlık çalışmalarını 'Turizmin başkenti' olarak adlandırılan Antalya'da yapacak.

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbol takımlarının kamp döneminde ön rezervasyon sayısının fazlalığının ülke turizmine olumlu yansıyacağını vurguladı. Kesinleşmiş rezervasyon sayısının fazlalığına dikkati çeken Yaşacan, şöyle konuştu: "2018 yılı spor turizmi açısından çok güzel geçecek. Ocak-Nisan dönemi rezervasyonlarının sayısı çok iyi. Nisan dönemine kadar 1500 kamp yapılmasını hedefliyoruz. Futbol takımı sayısı değil bu, kamp sayısı. Bir takım 2 defa gelebiliyor. Kamp sayısında aynı takımın farklı yaş grupları ya da farklı branşları da var."

Alman liginden talep iyi değil

Ülke turizmi ve Türkiye'nin tanıtımı açısından spor turizminin önemine dikkati çeken Yaşacan, takımların kamp döneminde yaptığı antrenmanların kendi ülkelerinde izlenmesiyle milyonlarca dolarla ölçülebilecek tanıtıma imkan sağlandığını belirtti. Kamp döneminde önceki yıllarda Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan gibi belirli takımların Antalya'yı tercih ettiğini aktaran Yaşacan, bu takımlara ilave olarak Letonya, Estonya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkelerden de takımların kente yoğun olarak geldiğini söyledi.

Nisan ayına kadar olan süreçte Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Hırvatistan, Çekya, Polonya'dan üst ve alt liglerden çok yoğun rezervasyon yapıldığını kaydeden Yaşacan, şöyle konuştu: "Bazı nedenlerden dolayı Alman liglerinde rezervasyon yapımında geç kalındı. Bundesliga 2-3 liglerden az da olsa gelen takımlar var. Alman takımları artık yeşil ışık yaktı. Gelecek yıllarda yeniden gelmeleri bekleniyor. Avrupa'da Belçika, Hollanda, Danimarka'dan da alt liglerden takımlar geliyor." 

Japonya'dan gelen bile var

Arap ülkeleri, Çin, Kore ve Japonya'dan az sayıda da olsa takımların gelmesinin spor turizmi açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Yaşacan, şunları söyledi: "2018, 2019'un göstergesi durumunda. 2019'da çok daha iyi olacağız. Geçmişteki sayıları aşmayı hedefliyoruz. Futbol kamp turizminde Türkiye'nin rakibi ülkeler bizdeki krizi fırsat bilerek atağa geçti. Modern tesis ve tanıtım yaptılar. Teşviklerle destekleme yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs, İspanya Portekiz futbol kamp turizminde önemli konuma geldiler. Bizler ülke olarak tanıtımımızı artırıp, spor turizminde en önemli tanıtım olan turnuvalar yapmalıyız.

Ülke tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kamp döneminde futbol takımları arasında turnuva düzenlemeliyiz." Spor turizminin kış aylarının yanı sıra yaz dönemine de yayılması gerektiğini kaydeden Yaşacan, "Antalya'da ocak- nisan döneminde 1500 kamp yapılmasını hedefliyoruz. Futbol takımlarının yanı sıra takımların farklı branşlarının da kamplarını düşünürsek yaklaşık 100 milyon euro spor turizmi geliri hedefliyoruz" diye konuştu. 

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