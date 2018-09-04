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Gaziantep'te hedef 5 milyon turist

UNESCO’nun ‘Yaratıcı Şehirler Ağına’ dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep, gastronomi alanında elde ettiği haklı unvanını uluslararası bir festival ile taçlandırıyor. Bu yıl 1.5 milyon turist hedefini aşacak olan Gaziantep, 3 yıl içinde 3 milyonu yabancı toplam 5 milyon turiste ulaşmayı amaçlıyor

04 Eylül 2018 Salı 19:33
Gaziantep'te hedef 5 milyon turist

Türkiye’nin en önemli şehirleri arasında yer alan ve Güney Doğu Anadolu’nun incisi olan Gaziantep, sahip olduğu tarihi ve kültür zenginliğini dünyaya duyurabilmek için uluslararası bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye ve Gaziantep Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) ev sahipliğinde, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TURSAB ve THY gibi kurum ve kuruluşların desteği ile 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali GastroAntep, yerli yabancı yüzlerce profesyonel ve gezgini ağırlayacak.

Ayrıca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Ticaret Odası ile Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin (GAİB) de dahil olduğu festival, titiz bir çalışma ile dünya genelinde 116 şehir arasına girerek UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olan Gaziantep’i bir kez daha uluslararası arenaya taşıyacak. Tüm hazırlıkları tamamlanan uluslararası organizasyon için 40 ülkeden dünyaca ünlü 41 şef, Gaziantep’e akın edecek.

Hedef Uzakdoğulu turist

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında Yeni Mesaj'ın sorusuna verdiği cevapta, Gaziantep'in Suriye'ye yakın bir şehir olması nedeniyle bazı kesimlerce 'tehlikeli' addedildiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Pozitif bir kampanya yürüttük. 'New York, Londra ne kadar güvenli ise Gaziantep de o kadar güvenli' temasını işledik. Böylece 1.5 milyon turiste ulaştık. Bu bayram 60 bin turist geldi.

Şimdi yurtdışına yöneliyoruz... Bu kapsamda hedefimiz Japonya, Güney Kore ve Çin...  Kapadokya'ya gelen Uzakdoğulu turisti Gaziantep'e çekebilirsek amacımıza ulaşacağız. Yine Akdeniz'e ve Ege'ye gelen Batılı turisti günübirlik turlarla şehrimize çekmeye çalışacağız. Böylece 3 milyon yabancı turiste ulaşmayı amaçlıyoruz." Gaziantep'in öne çıkan özelliklerine de değinen Şahin, şehirde fıstık, Antep İşi, baklava, kutnu kumaşı, bakır el işçiliği, sedef el işçiliği, beyran, yuvalama, fıstık ezmesi, lahmacun, tırnaklı pide, bulgur, firik, katmer, köy kahkesi, şiveydizi, muska ve peynir gibi coğrafi işaretli 18 ürün bulunduğunu belirtti.
RECEP BAHAR/İSTANBUL

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