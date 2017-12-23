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GELECEK TARIMDA

Edirne'de düzenlenen "2017 Hububat Sezonu Değerlendirme" panelinde konuşan TMO Genel Müdürü Kemaloğlu, insanlığın bugünü ve yarınında su ve enerjiden sonra en önemli unsurun tarım olduğunu söyledi

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:49
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GELECEK TARIMDA

EKONOMİ SERVİSİ

Ulusal Hububat Konseyi ve Edirne Ticaret Borsası (ETB) tarafından "2017 Hububat Sezonu Değerlendirme" toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, insanlığın bugünü ve yarınında önemli olan stratejilerden su ve enerjiden sonra en önemli unsurun tarım olduğunu söyledi.

Dünyada nüfusla birlikte ortalama yaşam süresinin arttığını ve gıdaya olan talepte niteliğin değiştiğini anlatan Kemaloğlu, tüm bu değişimlerin yanında tarım ve gıda alanında yatırımların arttığını, tarımın coğrafi sınırları delen bir dünya haritası oluşturmaya başladığını söyledi. Kemaloğlu, "Bir ülke düşünün topraklarının yüzde kırka yakını başka ülkelerin fonlarıyla yönetiliyor. Coğrafi sınırlar bir rakama göre dünyada 207 milyon hektar toprak kiralamalara, satın almalara konu oluyor" diye konuştu.

Açlığın nedeni yanlış bölüşüm

Açlıkla mücadele eden ülkelerin topraklarında tarımsal anlamda üretim yapıldığını, sorunun bölüşmede yaşandığını dile getiren Kemaloğlu, şunları kaydetti: "Dünyada 800 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği söyleniyor. Dünya küresi üzerinde yaklaşık 12 milyar hektar karasal alan var, bu araziden tarım yapılabilecek arazi 4 milyar hektarın üzerinde. Dünyada 1.5 milyar hektarda tarım yapılıyor. Yani dünya geniş bir alanı kullanamıyor. Dünyanın en aç ülkeleri kim dersek, Afrika'daki ülkeler sayılır. Ne ilginçtir ki dünyanın en uzun nehri Nil, Afrika'daki 10 ülkeyi havzasına alır ve bugün dünyanın en çok arazi kiralaması, satın alması da dünyanın açlık çekilen ülkeleri Afrika'da yapılır. Özet, yaratıcı yarattığı insanları mağdur etmemiştir, yarattığı bütün kuluna üretim ve beslenme imkanı vermiştir, sorun bölüşüm ve paylaşım sorunudur. Dünyadaki aç 800 milyonu besleyecek yeterince buğday stoku vardır."

'TMO hakem olmak istiyor'

Kemaloğlu, Türkiye'de lisanslı depoculuk sisteminin önemine değinerek, TMO olarak şartları eşit olarak alt yapısı oluşturulan sistemde hakem olmak istediklerinin altını çizdi. Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar da tarım ve gıda politikalarının hayati önem kazandığını belirtti. Taşpınar, bundan 10 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanının seneler geçtikçe giderek azaldığını söyledi.  

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