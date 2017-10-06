Gelir eşitsizliğinde 3. sırada olan Türkiye'de milyoner sayısı arttı

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Aralık 2016 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 108 bin 864 olurken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Milyoner mudilerin mevduat dağılımına bakıldığında, 373 milyar 723 milyon lirası yerel para cinsi, 338 milyar 527 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 63 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Milyonerlerde yaklaşık 3 milyar liralık altın var

BDDK verilerine göre, milyonerlerin sayısı bu yılın Ağustos sonu itibarıyla 2016 sonuna kıyasla 16 bin 517 kişi artarak 125 bin 381'e ulaşırken, toplam mevduatları da 767 milyar 721 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 395 milyar 115 milyon lirası yerel para cinsi, 369 milyar 632 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 2 milyar 974 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 123 bin lira olarak hesaplandı.

Milyoner sayısı hızla artıyor

Geçmiş verilere bakıldığında Türkiye'de milyoner sayısının hızla arttığı ortaya çıkıyor. Oysa milyoner sayısı Aralık 2015'te 93 bin 8 kişi idi... Bankalarda 1 milyon lira ve üzerinde mevduat bulundurulan hesap sayısı, Mart 2012 sonunda 46 bin 695 idi. Buna göre 3.5 yılda milyoner sayısı ikiye katlanmış olduğu ortaya çıkıyor.

Milyoner sayısı 2013'te 66 bin 846'ya, 2014'te ise 77 bin 210'a yükselmişti. Daha da eskilere gidersek milyoner sayısı Mart 2015'te 11 bin 107, Mart 2006'da ise 12 bin 323 idi... Buna göre son 12 yılda milyoner sayısı 11 kattan fazla artış gösterdi.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 sonunda milyoner sayısının 8 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de bankacılık sektöründeki mevduatın yarıdan fazlası 1 milyon lira ve üzerindeki hesaplardan oluşuyor. 2002 yılı sonunda 1 milyon lira ve üzeri mevduat hesaplarının payı 'yüzde 24.2' idi. Son rakamlara göre AKP döneminde milyoner sayısı ikiye katlamış oldu.