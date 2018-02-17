Ulusoy, Alanya'da acenta sahibi ve yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, üyeleriyle sofra toplantısında buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Alanya'nın her zaman vefalı olduğunu aktaran Ulusoy, cefa, sıkıntı çeken sektörün her zaman vefalı olduğunu dile getirdi.

Ulusoy, 2018'den beklentilerinin olduğunu belirterek şunları kaydetti: "2018 yılında Türk turizminde kaliteyi artıran, hizmet seviyesini yükselten, fiyatları yavaş yavaş yükselten, erken rezervasyonlarda iç turizmde canlılık yaratan bir anlayışın gelmesini umut ediyoruz. Türkiye turizmi dış etkenlerden artık daha az etkileniyor. Sektör dayanıklı tecrübeli. Çok fırtınalar atlattığımız için gemimizi limana sağlam yanaştırıyoruz. Bu dönemde de bunun semeresini görüyoruz. 2016-2017'de çekilen sıkıntıları inşallah bu yıl çekmeyeceğiz. Rezervasyonlar 2018'in iyi geçeceğini gösteriyor. Alanya'da yaşayanların ayakkabısı, kravatı gömleği turizm kokar. Turizm Alanya'da başlamıştır. Sahillerimiz, yaylalarımız, doğamız, yiyeceğimiz ne varsa Alanya'da var."

AA