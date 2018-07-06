Genç çalışanlar BES’te kalıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Temmuz’da 10-49 personeli olan iş yerlerinde çalışan 3.3 milyon kişinin de Otomatik Katılım Sistemi’yle (OKS) Bireysel Emeklilik’e (BES) dahil olmasıyla 2017 başından beri 13.8 milyon kişinin BES’le tanışmış olacağını söyledi. Sincek, “Çalışanlara emekliliklerinde ikinci maaş fırsatı sunan OKS’nin avantajları giderek daha iyi anlaşılıyor ve cayma oranları düşüyor” dedi. Bugüne kadar memurların yüzde 48’inin, özel sektörün ise yüzde 33’ünün sistemde kalmayı tercih ettiğini belirten Sincek, “Yaş grubu olarak baktığımızda ise 25 yaş altı çalışanların yüzde 48’le ağırlıklı şekilde sistemde kalmayı tercih ettiğini görüyoruz. Ayrıca 25 ile 34 yaş arasındaki kalma oranı da yüzde 36. Yani özellikle genç çalışanlar farkındalık sahibi, şimdiden emeklilik dönemine yatırım yapmayı tercih ediyor. Ayrıca rakamsal olarak baktığımızda da BES’te kalanların yüzde 57’ye yakınının gelir seviyesinin asgari ücret (brüt 2 bin 29 lira) ile 4 bin lira arasında değiştiğini görüyoruz. Dar ve orta gelirli çalışanların aslında destek olunduğunda tasarruf yapmak istediğini görüyoruz” şeklinde konuştu. EKONOMİ SERVİSİ