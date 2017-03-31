Genç çiftçilere 483 milyon lira hibe

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlar Kurulu kararı gereği, 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30 bin lira hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programına 2017'de de devam edileceğini belirten Çelik, "2016'da yaklaşık 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı 450 milyon liralık hibe kullandırıldı. Bu bütçenin 337 milyon lirası büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projelerinde, 68 milyon lirası arıcılık ve kanatlı projelerinde, 45 milyonu ise bitkisel üretim projeleri için kullandırıldı" ifadesini kullandı. Hayvancılık projeleri kapsamında 8 bin 514 genç çiftçiye kişi başı 6 olmak üzere toplam 51 bin 84 büyükbaş ve 2 bin 680 genç çiftçiye kişi başı 40'ar olmak üzere 107 bin 200 koyun/keçi teslim edildiğini kaydeden Çelik, arıcılık ve kanatlı projeleri kapsamında 2 bin 264 genç çiftçiye 68 milyon lira ve bitkisel üretim projeleri kapsamında bin 520 genç çiftçiye 45 milyon lira hibe verildiğini bildirdi. Çelik, projelerle ilgili başvuruların 7 Nisan-5 Mayıs'ta yapılabileceğini bildirdi ve başvuranın tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış olması gerektiğini kaydetti. AA