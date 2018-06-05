Genç Yetenek Programına başvurular başladı

Mobil iletişim, internet, ev telefonu ve TV segmentlerinde telekomünikasyon sektörünü 360 derece deneyimleme fırsatı sunan programa yönelik başvurular, 3 Temmuz 2018’e kadar devam edecek. Değerlendirme aşamalarını ve mülakatları başarıyla tamamlayan adaylar, Bilgi Teknolojileri, Ürün ve Servis Geliştirme, Proje Yönetimi, Satış, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Strateji, İş Geliştirme, Finans birimlerinde tam zamanlı çalışmak üzere yeni işlerine başlayacaklar. Adaylar, yeni işlerindeki mevcut sorumluluklarının yanı sıra mentorluk, online koçluk, inovasyon projelerine katılım ve rotasyon gibi fırsatlar içeren 18 aylık kapsamlı bir gelişim programına da dahil olacaklar.

“Geleceğin de senin gibi ışıldasın” mottosu ile gençlere bambaşka bir kariyer imkanı sunan Türk Telekom Genç Yetenek Programı START’a; 4 yıllık üniversitelerden yeni mezun, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyim kazanmış gençler başvurabilecek. EKONOMİ SERVİSİ