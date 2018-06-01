Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99870
ALTIN
191.451
DOLAR
4.5943
STERLİN
6.1242
EURO
5.3546

Gerçek enflasyon yüzde 39

Türkiye'de gerçek enflasyon gösterilenden çok daha yüksek. Bu iddiayı ABD'li iktisat profesörü Steve Hanke seslendirdi. Türkiye'de yıllık enflasyon oranının yüzde 39.2 olduğunu öne süren Prof. Hanke, enflasyon hesaplamasından hareketle faizin de yüzde 40'ın üzerinde olması gerektiğini açıkladı

01 Haziran 2018 Cuma 15:04
Gerçek enflasyon yüzde 39

Türk Lirası'ndaki değer kaybını ve Türkiye'nin attığı adımları değerlendiren İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'ye dair dış borç ve kur endişelerinin yanı sıra enflasyonun düşük gösterildiği yönünde endişeler bulunduğunu aktardı.

ABD'li iktisat profesörü Steve Hanke'nin görüşlerine sayfalarında yer veren FT, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının ardından gerçek enflasyonun yıllık yüzde 39.2'ye ulaştığını belirtti. Bu enflasyon rakamının, resmi rakamın 3.6 katı olduğu vurgulayan Prof. Hanke'ye göre enflasyonla mücadele etmek için Türkiye'de faizlerin yüzde 40'ın üzerine çekilmesi gerektiğini öne sürdü.

 Lira için talebin azaldığı, piyasada çok fazla 'düşük kaliteli lira' bulunduğu iddia eden Hanke, ' Erdoğan Türkiye'yi yönettiği sürece durumun değişmeyeceğini' savundu.

ABD'li iktisat profesörü Steve Hanke, 'Satın Alma Gücü Paritesi'ne dayanan metodolojisi yerine enflasyonu 'döviz kuru değişimi'ni baz alarak hesapladı.

'Satınalma Gücü Paritesi' (SGP) yöntemine göre, Türkiye'nin içinde bulunduğu 'Kırılgan Beşli' için yapılan 1996-2013 dönemini kapsayan bir çalışma, Türkiye için SGP yöntemiyle enflasyon hesaplamanın çok geçerli olmadığını ortaya koyuyor.

SGP metodolojisi literatürde de tartışılan bir hesaplama. Ancak Türkiye'de son iki yılda petrol ve demir cevheri fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarının dolar bazındaki artışı ve kurdaki gelişmelerden ötürü enflasyonun hesaplananın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 01.06.2018 15:13
Anahtar Kelimeler:
TlTürk LirasıTürkiyeİngiliz Financial TimesEnflasyonSteve Hanke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-ticaret 25.5 milyon kredi kartına ulaştı
E-ticaret 25.5 milyon kredi kartına ulaştı
Rusya’ya ihracat coştu
Rusya’ya ihracat coştu
BDDK açıkladı... Bankalar 'kâr' basıyor
BDDK açıkladı... Bankalar 'kâr' basıyor
Kemer sıkma politikası zarar verir
Kemer sıkma politikası zarar verir
2002'den 2018'e dev karadelik...
2002'den 2018'e dev karadelik...
Motosiklet kaskından bu kadar vergi alınır mı?
Motosiklet kaskından bu kadar vergi alınır mı?
Turist sayısı yüzde 32 arttı
Turist sayısı yüzde 32 arttı
Esnaftan 'stopaj kaldırılsın' talebi
Esnaftan 'stopaj kaldırılsın' talebi
Erzincan’dan 21 ülkeye maden suyu
Erzincan’dan 21 ülkeye maden suyu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim