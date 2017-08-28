Gıda fiyatları oynak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında market fiyatlarında maydanoz, elma, pirinç, kuru kayısı, mısırözü yağı, ayçiçeği yağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmediğini ifade ederek, fiyat düşüşünün yüzde 17.62 ile en fazla şeftalide meydana geldiğini bildirdi. Bayraktar, şunları kaydetti: “Şeftalideki fiyat düşüşünü yüzde 14.12 ile salatalık, yüzde 10.83 ile domates, yüzde 9.09 ile havuç, yüzde 5.95 ile yeşil mercimek izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 49.04 ile yeşil soğanda görüldü. Yeşil soğandaki fiyat artışını yüzde 14.89 ile marul, yüzde 7.10 ile limon, yüzde 6.74 ile süt, yüzde 5.02 ile yumurta takip etti.”

Fiyatlar neden yükseliyor?

Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının yeşil soğanda görüldüğünü, yeşil soğanın yanı sıra kuru incir, nohut, yumurtada fiyat artışları yaşandığını vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Üreticilerde fiyatı artan ürünlere baktığımızda en fazla fiyat artışı yeşil soğanda görülmüştür. Mevsim itibarıyla hasat edilen ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak yeşil soğanda fiyat artışı yaşandı. Kuru incirde fiyat yeni sezona ait olduğu için geçen sezona göre fiyat arttı. Nohutta da benzer durum söz konusu oldu; fiyatta geçen yıla göre artış meydana geldi. Antep fıstığında ise yeni sezonda rekoltenin düşük beklenmesi fiyat artışına yol açtı. Sütte görülen fiyat artışında en son yapılan ihaleyle birlikte 6 aylık dönem fiyatı belirlenmesi etkili oldu.”

Elmada büyük soygun



Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla, elma, kuru kayısı, karpuz, süt, domates ve salatalıkta yaşandı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 461.19 ile elmada görüldü. Elma 5.6 kat, kuru kayısı 5 kat, karpuz 4.1 kat, süt 3.5 kat, domates 3.4 kat, salatalık 3.3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide kilosu 67 kuruş olan elma, halde 2.38 liradan, pazarda 2.70 liradan, markette ise 3.76 liradan işlem gördü. Üreticide kilosu 6 lira olan kayısı ise markette 29.90’a vatandaşa satıldı!