Gıda ihracatı sıçrama yapacak

İhracatçılarla Türk Hava Yolları (THY) arasındaki kargo taşımacılığı görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Fiyat ve destinasyon tarifelerinde anlaşma sağlanmasının ardından başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu'ya günlük yaş meyve sebze gönderilecek. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, geçen ay İstanbul'da bir araya geldikleri THY Kargo yetkililerine taleplerini ilettiklerini söyledi. THY Kargo yetkilileri ile 12 Mayıs'ta İzmir'de bir toplantı daha yapacaklarının hatırlatan Seyyar, "Bu toplantıda hava kargo ile görüşmelerimizin sonuçlanmasını bekliyoruz. Görüşmelerde destinasyonlara göre fiyatlar belirlenecek ve hemen akabinde İzmir, Antalya, Adana gibi önemli miktarda üretim yapılan illerimizden günlük yaş meyve ve sebze ihracatı başlayacak" dedi. Seyyar, domatesin ise Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu hatırlattı.

Daha iyi fiyata satılacak

Bazı Türk domates üreticilerinin, ürünlerini daha iyi fiyata satabilmek amacıyla Ortadoğu'ya yöneldiğini dile getiren Seyyar, şöyle konuştu: "Bu yüzden hava kargo en çok domates ihracatçısını sevindirecek. Domateste ihracat geliri Rusya'ya oranla Arap ülkelerinde 3-4 kat fazla. Dolayısıyla Rusya ile ilgili domates konusunun abartıldığını düşünüyorum. Çünkü bu ülkeye yapılan domates satışı toplam üretimin yüzde 5'i bile değil. Birlik olarak alternatif pazarlar üzerinde çalışıyoruz ki bunda da Körfez, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri öne çıkıyor. Arap ülkelerine günlük ihracat yapma konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hava kargonun başlamasıyla Türkiye'de toplanan domates aynı gün Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi tüketimin fazla olduğu merkezlere ulaşacak. İhracatımız için iyi bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. İnşallah çalışmaların sonuçlanmasıyla Ortadoğu'da belirli merkezlere günlük yaş meyve sebze gönderebileceğiz." AA