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Giyim kuşama en çok Türkler harcıyor

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de her üç kişiden biri biriktirdiği parayı seyahate çıkmak için harcıyor. Diğer yandan araştırma, 2017’de parasını giyim kuşam veya araba alışverişi için harcamayı en çok tercih edecek ülkenin Türkiye olacağını gösteriyor

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Giyim kuşama en çok Türkler harcıyor

23 ülkede gerçekleştirilen bir araştırmada katılımcılara “Paranızı en çok hangi tür alışveriş için harcamayı seviyorsunuz” sorusu yöneltildi. Türkiye’nin iki alanda dünya lideri olduğu araştırmanın en dikkat çekici sonuçları; yaş, cinsiyet ve ülke karşılaştırmalarıyla birlikte şöyle: Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 29’u “Biriktirdiğim parayı yurt içi ya da yurt dışı seyahatlerim için harcıyorum” dedi. 56-65 yaş grubunda oran yüzde 39’a kadar çıkarken, parasını tatil için harcamayı en az 18-22 yaş grubundakiler tercih ediyor. Araştırma, Türkiye’de neredeyse her üç kişiden birinin parasını seyahat için harcamayı seçtiğini gösteriyor. Bu oran ABD, Belçika, İngiltere, İsveç, Kanada gibi ülkelerdekinden daha yüksek… 

Türkler giyim harcamasında ilk sırada

İkinci sırada ise yüzde 22’yle giyim kuşam ve aksesuar alışverişi geliyor. Bu orana göre Türkiye, parasını giyim kuşama harcamayı en çok seven ülke konumunda. En yakın takipçilerimiz ise Romanya, Hollanda ve Belçika. Türkiye’de yalnızca kadın katılımcıların yanıtları göz önüne alındığında oran yüzde 28’e çıkıyor. Üçüncü sırada yüzde 12’yle elektronik alışverişi (bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon vb. gibi) yer alıyor. Erkekler özelinde oran yüzde 17’ye çıkarken, elektronik alışverişine en düşkün grup yüzde 20’yle 18-22 yaşları arasındakiler. Diğer yandan parasını elektroniğe ayırmayı en çok Finlandiyalılar tercih ediyor. EKONOMİ SERVİSİ
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