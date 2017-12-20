Giyim sektörü de babayiğitlere muhtaç

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, ihracatın tamamına yakınını tasarım ürünlerle yapan sektörün artık markalaşmaya yönelmesi ve bunun için Avrupa'daki büyük bir perakende zincirinin satın alınması gerektiğini belirterek, bu konuda otomotivdeki gibi 'babayiğitlerin' belirlenmesinin süreci hızlandırabileceğini söyledi.

Irak ve Suriye'deki gelişmeler ile 15 Temmuz darbe girişiminden olumsuz etkilenen ihracatın yılın ikinci yarısında toparlandığını dile getiren Kızılgüneşler, zor dönemin atlatıldığını ifade etti.

Marka konusunda yolun başındayız

Türk hazır giyim sektörünün halen Avrupa pazarının en büyük tedarikçisi olduğunu belirten Kızılgüneşler, 90 milyar dolarlık giyim ürünü alımı bulunan bu pazarda 10-12 milyar dolarlık paylarının olduğunu dile getirdi.

Kızılgüneşler, bu pazarda artık markalaşma adımına geçilmesi gerektiğine işaret etti. Giyim sektörünün 30 milyar dolarlık ihracat yapmasının hedeflediğini ancak mevcut yapıyla gidilecek fazla mesafe kalmadığını söyleyen Kızılgüneşler, şunları kaydetti: "Fasonculuktan kurtulmayı başaran sektör, artık ihracatının tamamına yakınını tasarım ürünleriyle yapıyor. Hazır giyimde kilogram başına ihracat değerinin 25 dolara yaklaştığını görüyoruz. Bunun bir sonraki adımı olan marka konusunda ise henüz yolun başındayız. Markalı ihracatın payı toplam içinde yüzde 10 seviyesinde. Bunun da büyük bölümü Avrupa dışındaki pazarlarda. Avrupa’da özellikle 100-200 arası mağazası bulunan zincirler satın alınabilir. Bu yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırımdır. Avrupa'daki markaları biz alamazsak Çinliler alacak. Örneğin Avrupa'nın en büyük gelinlik markasını kısa süre önce Çinliler aldı. Sektörün kısa vadeli hedefi bu olmalı."

AA