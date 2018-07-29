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Godiva'dan şehir koleksiyonu

Ülker grubu şirketlerinden dünyanın önde gelen çikolata üreticisi Godiva, dünyanın heyecan verici kozmopolit şehirlerinin cazibesinden esinlenerek hazırladığı yeni koleksiyonunu satışa sundu

29 Temmuz 2018 Pazar 18:22
Godiva'dan şehir koleksiyonu

Dünyanın dört özel şehrinin lezzetlerini, dört uzman çikolata şefinin ustalığıyla yorumlayan Godiva, çikolata tutkunlarını 'Harika Şehir Hayalleri' adını verdiği yeni koleksiyonunu keşfetmeye davet ediyor. Godiva’nın dünya çapındaki ünlü çikolata şefleri Thierry Muret, Ilse Wilmots, Jean Apostolou ve Philippe Daue; New York, Brüksel, Londra ve Şangay’ın karmaşasını ve renkliliğini, benzersiz manzara ve kokularını, hem geleneksel hem modern hallerini Godiva çikolatalarına yansıttı.

Koleksiyonun kutuları da Fransız tasarımcı Penelope Bagieu tarafından dünyadaki ikonik şehirlerin canlılığına ve kozmopolit yaşam tarzına bir gönderme niteliğinde Godiva’ya özel tasarlandı. Harika Şehir Hayalleri kutuları sınırlı bir süre için Godiva mağazaları ve www.godivatr.com’da satışta...
EKONOMİ SERVİSİ

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