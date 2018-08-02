Godiva’dan özel bayram koleksiyonu

Godiva’nın bayram koleksiyonunda özel tariflerden ve elde dekore edilmiş pralin çikolatalardan oluşan “Gold Kutular” öne çıkıyor. Bayram dönemine özel tasarımlarıyla raflardaki yerini alan Godiva kutularına birbirinden renkli hediye kartları ve kurdele süslemeleri de eşlik ediyor. Godiva’nın 2018 Bayram Koleksiyonu’nun yanı sıra tatlı, hafif ve geleneksel lezzetten vazgeçmeyenler için Belçika çikolatasına batırılmış çilek ve hurmalar da Godiva mağazalarında misafirlerini bekliyor. Godiva Bayram Koleksiyonu ve özel Godiva lezzetleri, bayramın her anını çikolata tadında yaşamak isteyenler için 3 Ağustos itibariyle Godiva mağazalarında ve www.godivatr.com’da. EKONOMİ SERVİSİ