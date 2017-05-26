Google, Türkiye’yi 4’e katlıyor

Ekonomi Bakanlığınca Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 2023 ihracat hedefleri yolunda Türk firmalarının markalaşmasını hızlandırmak amacıyla düzenlediği Marka Türkiye etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin çok icat çıkarması gerektiğine işaret ederek, “Ülkeniz marka değilse, o ülkeden marka çıkaramazsınız. Bugün Türkiye’nin marka değeri toplam 29.3 milyar dolar. Google’ın ise 109.4 milyar dolar, Apple’ın 107.1 milyar dolar ve Amazon’un da 106.4 milyar dolar marka değeri var. Türkiye, dünyada marka olmakla ilgili bir numaralı avantaja sahip olan ülke" dedi. Türkiye'nin bilgiyi üreten, tasarım ve dizayn yapan, tüketim ağlarını dağıtan bir ülke olması gerektiğine işaret eden Zeybekci, "Biz elimizden gelen destekleri veriyoruz. Turquality markasının sadece 2017 bütçesi 700 milyon TL'ye yakın. Bu rakam sadece markalaşma ve marka desteği için” dedi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de konuşmasında, “Türkiye markasını ‘markaların şahı’ yapmak zorundayız. Çünkü yarattığı ivme ve destekle diğer markalarımızın yükselişine en büyük desteği Türkiye Markası verecek” dedi. EKONOMİ SERVİSİ