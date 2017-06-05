Gözlerini dar gelirliler pazarına diktiler

Küresel markaların yeni pazar hedefi; dar gelirli tüketiciler. Uluslararası danışmanlık şirketi PageGroup, bu yeni trendi izleyen küresel şirketlerin dünyanın az gelişmiş bölgelerine ulaştırdığı sağlık hizmetlerini mercek altına aldı. Sağlık alanında hizmet veren çok uluslu pek çok şirket, küresel pazarda büyük bir grubu temsil eden dar gelirli tüketicilere ulaşmayı hedefliyor. Şirketler en yoksul kesime ulaşmak için, tedarik zincirini, finansman ve pazarlama stratejilerini yeniden gözden geçiriyor.

Geniş ve bakir pazar