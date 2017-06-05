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Gözlerini dar gelirliler pazarına diktiler

Dünya genelinde büyük bir pazar oluşturan dar gelirli tüketiciler firmaların yeni gözdesi oldu! Şirketler dezavantajlı gelirlilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yeni yollarını keşfediyor. Global şirketlerin hedefinde yoksul ülkelerdeki tüketim alışkanlıklarını küreselleştirmek var!

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Gözlerini dar gelirliler pazarına diktiler

Küresel markaların yeni pazar hedefi; dar gelirli tüketiciler. Uluslararası danışmanlık şirketi PageGroup, bu yeni trendi izleyen küresel şirketlerin dünyanın az gelişmiş bölgelerine ulaştırdığı sağlık hizmetlerini mercek altına aldı. Sağlık alanında hizmet veren çok uluslu pek çok şirket, küresel pazarda büyük bir grubu temsil eden dar gelirli tüketicilere ulaşmayı hedefliyor. Şirketler en yoksul kesime ulaşmak için, tedarik zincirini, finansman ve pazarlama stratejilerini yeniden gözden geçiriyor.

Geniş ve bakir pazar

Birçok çok uluslu şirketi gelir seviyesi düşük gruplara yönlendiren sadece sosyal sorumluluk duygusu değil. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının yıllık geliri 1500 ABD Doları'nın altında. Şirketler için bu grup, Asya, Afrika ya da Güney Amerika'da büyük potansiyel bir pazarı temsil ediyor. Bu yüzden çok uluslu firmaların birçoğu iş yapabilmek için yaratıcılıkla harmanlanmış yeni stratejilerle dar gelirli tüketicilerin pazarına yöneliyor. EKONOMİ SERVİSİ
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