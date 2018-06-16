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Gram altın 2 hafta sonra değer kazandı

Altının gram fiyatı 2 haftalık değer kaybının ardından 11 Haziran haftasında yükselişe geçti. Gram altın, geçen haftayı yaklaşık yüzde 4 değer kazancıyla tamamladı

16 Haziran 2018 Cumartesi 11:32
Gram altın 2 hafta sonra değer kazandı

Altının gram fiyatı, 2 haftalık zayıf seyrinin ardından yükselişe geçerek 11 Haziran haftasını yüzde 3,9 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı.

2018 yılına 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk 5,5 ayında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurunun 4,93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta 204,9 lirayı gördü.

Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından düşüşe geçti.

TCMB'nin attığı adımların ardından zirvede tutunamayan ve 2 hafta düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle 11 Haziran haftasında tekrar yükselişe geçti. Gram altın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içinde 3,5 gün işlemin yapıldığı haftayı yüzde 3,9 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatının yurt içi piyasalarda dolar kurundan bulduğu destekle zirveleri test ettiğini hatırlatan Memiş, "Yeni zirveler yıl içinde tekrar denenebilir. Dolar kuru, yılın üçüncü çeyreğinde sert dalgalanmalara devam edebilir. Özellikle 5 lira seviyesinin psikolojik bir seviye olduğunu, 5,15-5,20 seviyelerinin test edilmesiyle altının gram fiyatında yükselişlerin 215 lira seviyesine kadar devam edeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Altının gram fiyatı yıl sonunda 220 lirayı görebilir"

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan da Fed ve ECB'nin para politikasında sıkılaşmayı değerlendirmesinin gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybına neden olabileceğini belirterek "Gram altın, ilgili bölge üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını daha da güçlendirmek isteyebilir. Altının gram fiyatı 196,7 lira başta olmak üzere ve 199 ve 201,7 liraya yaklaşmak isteyebilir. Özellikle 196,7 lira üzerindeki kalıcı hareketler, çıkışın daha da güçlenmesine imkan tanıyabilir. Aksi takdirde 189,5-191,6 lira bölgesine doğru geri çekilme izlenebilir." dedi.

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PiyasalarAltın
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