Gram altın fiyatı düştü

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk yarısında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurunun 4.93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta 204.9 lirayı gördü. Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından bu seviyelerin üzerine çıkamadı.

Seçim öncesindeki haftayı 191 liranın üzerinde tamamlayan altının gram fiyatı, seçim sonrası gerileyen dolar kurunun etkisiyle düşüş eğiliminde hareket etti ve 6 haftanın en düşük seviyesi olan 183.30 liraya kadar geriledi. Altının gram fiyatının haftalık bazdaki performansına bakıldığında geçen hafta yüzde 3.3 değer kaybettiği görüldü.

AA