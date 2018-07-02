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Gülle başkanlığı devralıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 30 Haziran’da yapılan Olağan Genel Kurulu’nda 149 delegenin oyuyla TİM Başkanlığına seçilen İsmail Gülle, bugün düzenlenecek törenle görevi Mehmet Büyükekşi’den devralacak

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:57
Gülle başkanlığı devralıyor

İstanbul Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek törene, ihracatçı birlik başkanları, yeni seçilen TİM Sektör Konsey üyeleri de katılacak. Üç adayın yarıştığı 439 delegeden 389’unun katıldığı seçimde İsmail Gülle, 149 oy alarak ihracatçıların yeni başkanı olmuştu. Seçimde Tahsin Öztiryaki 140, Oğuz Satıcı da 109 oy aldı. Genel Kurul’da ayrıca 27 sektör konseyi başkanı da belirlenmişti. Gülle, seçildikten sonra yaptığı konuşmada, TİM’in en medeni seçimini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugünden itibaren verdiğiniz bu görevi sizin adınıza en güzel şekilde kullanacağım. Makam küçülecek, hizmetler büyüyecek. Kimse oyunun dışında kalmayacak” şeklinde konuşmuştu.

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