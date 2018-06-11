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Gülle’den gövde gösterisi

TİM Tekstil Sektörü Kurulu Başkanı İsmail Gülle, İstanbul’da ihracat camiasının güçlü isimleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyerek, 30 Haziran’da yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı. Gülle’nin öncelikli hedefi, şu an 1.4 dolar olan ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkarmak

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:46
Gülle’den gövde gösterisi

Tekstil Sektör Kurulu Başkanı, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı İsmail Gülle, 30 Haziran’da yapılacak olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı. İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katılan TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, GATHİB Başkanı Fikret Kileci, Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, ATHİB Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ve Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, İsmail Gülle’ye destek verdiklerini açıkladı.

Toplantıda projelerini tek tek açıklayan Gülle, “Bugün 20 yılı aşkın süredir verdiğimiz çabaların taçlandığı bir gündür. Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na adaylığımı resmen açıklıyorum” dedi. Adaylık kararını tek başına vermediğini dile getiren Gülle, çıktıkları yolda kendisine destekleriyle cesaret verenlerin ihracatçı ailesinin gönül ve inanç birliği ile aday olduğunu kaydetti. Sürekli yenilikçi, atılımcı ve dinamik yapının başkanı ile yönetiminin her zaman ihracatçıların teveccühüne mazhar olan kişiler arasından seçildiğini hatırlatan Gülle, “Türkiye, dış ticaret fazlası verene kadar mücadele edeceğiz. Elbette bu, kolay bir iş değil. Yapılmayacak bir iş de değil. Biz başlarız ve yaparız” şeklinde konuştu. TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdülkadir Konukoğlu da, bu zamana kadar başarılı çalışmalarını takip ettikleri İsmail Gülle’yi TİM Başkanı olması için de sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Konukoğlu, “TİM Başkanlığı görevinin üstesinden de başarıyla geleceğine inanıyorum” diye konuştu. TİM başkanlığı için geçen hafta Oğuz Satıcı da aday olduğunu açıklamıştı. Satıcı, 2001-2009 yılları arasında bu görevi icra etmişti.

Gülle gibi projeler

İsmail Gülle, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri ise şu şekilde ortaya koydu:

• TİM, 27 sektörün ve 70 bin ihracatçının takip merkezi olacak. Yerli ve milli sektörlerimizi sadece rakipleri pahalı hale getirerek koruyamayız. Mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürmek için her türlü çabayı vermek zorundayız.

• Küresel rekabette öne çıkmak için mutlaka ve mutlaka üretim öncesi ve sonrası katma değer yaratacak olan faaliyetleri dikkate almalıyız.

• Her yıl 10 startup projeyi gerçekleştireceğiz.

• Bize düşen vazife ihracatımızın katma değerini artıracak ve ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkaracak atılımlar için vizyon oluşturmak ve söz konusu vizyon doğrultusunda icraat yapmaktır.

• Hedefimiz 7/24 ihracat yapan, ihracat 4.0 ile buluşan bir Türkiye...

Recep Bahar

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