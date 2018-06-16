Gümrüğe takılan eşyalardan milyonluk kâr

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrüklerde el konulan ürünlerin e-ihale sistemiyle satıldığını belirterek, bu kapsamda 2017'de ve bu yılın ilk üç ayında 7 bin 277 ihaleyle 268 milyon liralık satış yapıldığını belirtti.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrüklerde el konulan eşya ve taşıtların devlet malı haline geldiğini söyledi.

Bunların tasfiyesine ilişkin usulleri düzenleyen Tasfiye Yönetmeliği'nde 3 Haziran'da değişiklik yapıldığını dile getiren Tüfenkci, değişiklikle, devlet malı haline gelen ve tasfiye edilmek üzere ambarlarda bekletilen eşyalara ilişkin iş ve işlem süreçlerinin kısaltılarak, tasfiyenin hızla yapılması ve bunların ülke ekonomisine kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Söz konusu eşya ve taşıtların, 21 ildeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tasfiye işletme müdürlüklerince e-ihale yöntemiyle satıldığını anlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Halen, tasfiye işletme müdürlüklerinin tamamında eşya ve araç ihaleleri e-ihale sistemi aracılığıyla internet ortamında gerçekleştirilmekte olup, sistemde 110 binin üzerinde kayıtlı üye bulunmaktadır. e-ihale sistemine akıllı telefon ve tabletlere e-ihale mobil uygulaması yüklenerek de girilebilmektedir. Hali hazırda kullanıcıların yüzde 40'ı işlemlerini mobil cihazla yapmaktadır. Hızlı, şeffaf, kolay erişilir, güvenli şekilde ihalelere girme imkanı veren e-ihale sistemiyle 2017 ve 2018 yılının ilk üç ayında toplam 7 bin 277 ihaleyle 268 milyon liralık satış gerçekleştirilmiştir. Yönetmelik değişikliğiyle, bekletilmeyecek nitelikteki eşya da e-ihale kapsamına alınmıştır."