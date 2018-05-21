Güneş gözlüğü ithalatına servet aktı

Türkiye'nin serveti ithalata akıyor. Raflar ithal ürünlerle dolup taşıyor. İğneden ipliğe hemen hemen her şeyi yurt dışından satın alıyoruz.

İthalat çılgınlığı zaruri ihtiyaçların yanında güneş gözlüğü gibi ürünlerde de yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2013-2017 döneminde ithal edilen gözlük adedi 34 milyon 243 bin 93 olarak kayıtlara geçti.

En fazla ithalat yapılan yıl 2015 olarak belirlenirken anılan yılda 135 milyon 323 bin 748 dolarlık dış alım yapıldı. Beş yılda gerçekleştirilen toplam ithalat ise 628 milyon 748 bin 962 dolar oldu.

Tür bazında değerlendirildiğinde, en fazla ithalatı yapılan gözlükler plastik camdan imal edilenler oldu.

Bu tür gözlükler için 5 yılda toplam 490 milyon 864 bin 237 dolar ödenirken, plastik camlı gözlüklerin toplam gözlük ithalatı içindeki payı yüzde 78 olarak kaydedildi.

İthalatın yüzde 93'ü Çin ve İtalya'dan

Ülke bazında değerlendirildiğinde ise son 5 yılda Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin olarak tespit edildi.

Söz konusu ülkeden anılan dönemde 321 milyon 867 bin 229 dolarlık alım gerçekleştirilirken bu tutar, toplam güneş gözlüğü ithalatının yüzde 51.2'sini oluşturdu. Çin'in ardından en fazla ithalat yapılan ülke ise İtalya olarak belirlendi.

İtalya'dan 5 yılda 261 milyon 177 bin 407 dolarlık güneş gözlüğü satın alınırken, bu tutarın toplam ithalat içindeki payı yüzde 41.5 oldu. Böylece Çin ve İtalya'dan yapılan ithalatın 5 yıldaki toplam payı yüzde 93 olarak hesaplandı.

AA