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Güneş panelleri nükleeri geçecek

Güneş enerjisi üzerine araştırmalar yürüten GTM Research, dünya çapında güneş ışığından elektrik üreten güneş panellerinin üretim kapasitesinin önümüzdeki aylarda ilk defa nükleer santrallerin kapasitelerini geçeceğini açıkladı

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Güneş panelleri nükleeri geçecek
2017 sonunda dünyadaki güneş paneli sistemlerin kapasitesi 391.5 gigawatta ulaşarak 390 gigawatt elektrik üretme kapasitesi olan nükleer santralleri geride bırakacak. Dünyadaki nükleer santraller saatte ortalama 2.5 milyon gigawatt elektrik üretirken, bu miktar güneş enerjisinde 375 bin gigawatt.

Aradaki farkın nedeni, güneş enerjisi üreten sistemlerin, üretim kapasiteleri daha fazla olsa bile hava kapalıyken ve geceleri elektrik üretememesi. GTM Research'ten Stephen Lacey, "2022'de küresel güneş enerjisi üretim kapasitesinin 871 gigawatta ulaşmasını bekliyoruz.

Bu, 2017'deki nükleer santral kapasitesinin iki katına ulaşmak anlamına geliyor" dedi. Uluslararası Enerji Ajansı, bugün dünyanın elektriğinin yüzde 1.6'sını üreten güneş panellerinin, yüksek büyüme senaryosuna göre 2050'de yüzde 16'ya ulaşabileceğini öngörüyor. HALİL MEMİŞ/İSTANBUL
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Güneş Panelleri Nükleeri Geçecek
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