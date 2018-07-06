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Güney illerinde klima satışı patladı

​​​​​​​Türkiye genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, klima satışlarında da dikkat çeken bir artış yarattı

06 Temmuz 2018 Cuma 17:38
Güney illerinde klima satışı patladı

GittiGidiyor’un verilerine göre adet bazında toplam klima satışının yüzde 40’ı Adana, Hatay, Muğla, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Mardin ve Gaziantep şehirlerine yapıldı. GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, “Yaz mevsimi her yıl daha sıcak geçiyor. Klima artık lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldi. Bu yıl Haziran ayında klima satışı adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı. Tüketicilerin ortalama bütçesi ise 2500 ile 3000 TL arasında seyretti” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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