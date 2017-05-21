Güneydoğu'daki turizm hareketlendi

Artan ilgi dolayısıyla şehirlerdeki yıldızlı oteller başta olmak üzere çeşitli büyüklükteki konukevlerinin tamamı dolarken, ziyaretçiler bazen büyük ilçelerdeki konaklama tesislerine yönlendiriliyor. Başta dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, yılın 4 aylık döneminde ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 50 artışla 350 bini aştı. Bölgede terör nedeniyle en fazla sıkıntıyı çeken Diyarbakır'da da bu yıl turizm hareketliliği dikkat çekici rakamlara ulaştı. Yılın 3 ayında 53 bin 359 kişiyi ağırlayan kent, ziyaretçi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artırmayı başardı. Tarihi taş evleriyle dikkati çeken Mardin de turizm pastasından hak ettiği payı almaya başlayarak turizm sezonuna, geçen yıla göre yüzde 35 daha fazla ziyaretçi çekerek siftah etti. Adıyaman ve Batman da turizmin oldukça hareketli yaşandığı diğer iller arasında yer alıyor. Gastronomi turizmiyle de dikkat çeken Gaziantep'te de ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in geçen yıl başlattığı "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı" sloganı, kentteki turizm hareketliliğine katkı sağlamaya başladı. Son dönemlerde özellikle hafta sonlarında tur otobüslerinin fazlalığının dikkati çektiği kentte, Zeugma Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor. Restoranlarda da yoğunluğun olduğu kentteki otellerde rezervasyon yaptırmadan yer bulmak da pek mümkün olmuyor.