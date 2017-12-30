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Güneydoğu’da kaçak elektrik oranları gizleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüksek kaçak elektrik kullanım oranıyla dikkat çekiyor. Bölgeye elektrik veren Dicle Elektrik Dağıtım, 2018 yılında 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek. Dicle Elektrik Dağıtım, Yeni Mesaj'ın ısrarlı sorularına rağmen bölgede kaçak elektrik kullanım oranlarını açıklamadı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:53
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Güneydoğu’da kaçak elektrik oranları gizleniyor

Dicle Elektrik Dağıtım, Güneydoğu’daki 6 ilde yer alan 1 milyon 700 bin müşterisine elektrik enerjisi verebilmek için 2013 yılındaki özelleştirmeden bu yana hayata geçirdiği 1 milyar 200 milyon liralık yatırıma ek olarak 2018 yılında 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

400 milyon liralık yatırımda en büyük pay 95 milyon lira ile Şanlıurfa’ya ayrıldı. Şanlıurfa’yı, 75 milyon liralık yatırım ile Diyarbakır ve 70 milyonluk yatırım ile Mardin izleyecek.

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, sorumluluk bölgelerinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde hayata geçirdikleri toplam yatırım tutarının 2018 yılı sonunda 1.6 milyar liraya yükseleceğini belirtti.

Karagüzel, 2013 Temmuz ayından bu yana başta il merkezleri olmak üzere enerji altyapısını yenileme yolunda önemli adımlar attıklarını, teknolojiye en çok yatırım yapan şirketlerden biri haline gelerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge merkezi kurma izni alan ilk elektrik dağıtım şirketi olduklarını hatırlattı.

Kablolar yeraltına alınıyor

Dicle Elektrik’in, kaçak elektrik ile mücadelede sahada gayretle çalıştığına değinen Murat Karagüzel, kaçak elektrik kullanma oranlarının sürekli olarak azaldığını, kaçak kullanıma karşı verilen mücadelede yanlış bilinenler yüzünden şirketin ciddi anlamda mağdur durumda olmasına karşın yılmadan ve bıkmadan israfa ve enerji istismarına karşı çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Karagüzel, enerji kalitesini yükseltmek için iletim kablolarını yerin altına aldıklarını, trafoları yenilediklerini, şebekelerde güç artışları gerçekleştirdiklerini ve yeni teknolojiler geliştirerek yatırımları çeşitlendirdiklerini de ifade etti.

İl ve ilçelerde cadde ve sokak aydınlatmaları geliştirilirken, aydınlatma çalışmalarının köylere kadar yayıldığına değinen Karagüzel, kaçak kullanıma karşı mücadeleden taviz vermediklerini ve bunun hem ülke ekonomisine, hem de sorumluluk bölgelerinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesine çok büyük kazanımlar getirdiğine dikkat çekti.

Ancak Dicle Elektrik, Yeni Mesaj'ın 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait 'bölgede kaçak elektrik kullanım oranlarına' ilişkin sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

YENİ MESAJ/ŞANLIURFA

Anahtar Kelimeler:
GüneydoğuKaçak ElekktirkDicle Elektrik Dağıtım
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