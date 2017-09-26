Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103929
ALTIN
148.455
DOLAR
3.5491
STERLİN
4.7643
EURO
4.1774

Gurbetçiler harcamada Almanları katlıyor

TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, "Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelen ve ortalama kalış süreleri 17 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları ortalama 660 Euro iken, Avrupalı Türklerin kişi başı ortalama bin 150 Euro harcadığı görülmektedir" dedi.

26 Eylül 2017 Salı 16:15
7 Okunma
Gurbetçiler harcamada Almanları katlıyor

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar (TAVAK) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) yaptığı "2017 yılı Avrupalı Türklere Yönelik Turizm Araştırması"nın sonuçları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Araştırmayı değerlendiren TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, 2016'da yaklaşık 2.3 milyon Türk'ün Avrupa'dan tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye geldiğine işaret ederek, 2017'de bir önceki yıla kıyasla Avrupa'dan daha fazla Türk'ün Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı.

Şen, "Bu yıl tatilini Türkiye'de geçirecek olan 2.7 milyon Avrupalı Türk turistin 1.6 milyonunu Almanya'da yaşayan Türkler oluşturuyor. Bu yılın Ağustos ve Eylül aylarındaki verilere göre, Avrupalı Türkler Türkiye'de ortalama 4 hafta kalıyor. Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi sahillerde tatillerini geçirmek için geliyorlar" diye konuştu. Şen, Avrupa'da yaşayan Türklerin en gözde tatil yerinin İstanbul olduğunu dile getirdi.

Avrupa'da 5.7 milyon Türk yaşıyor

Avrupa Birliği sınırları içerisinde 5.7 milyonun üzerinde Türk'ün yaşadığını seslendiren Şen, "Bunların yüzde 50'sinin üzerinde bir kitlesi de tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelmektedirler. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelen ve ortalama kalış süreleri 17 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları ortalama 660 Euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalama bin 150 Euro harcadığı görülmektedir. Bu açıdan Avrupa'dan gelen Türkler Alman turistlere göre çok daha fazla harcama yapmaktadırlar. 2017'de Euro-Türklerin Türkiye'deki tatillerinde 3.1 milyar Euro harcamaları öngörülüyor."

TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ise "1984'ten beri Türkiye'ye gelen Alman dostlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Algı yönetimi açısından da önemli çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
AlmanlarGurbetçilerTAVAKProf. Dr. Faruk Şen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim