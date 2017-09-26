Gurbetçiler harcamada Almanları katlıyor

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar (TAVAK) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) yaptığı "2017 yılı Avrupalı Türklere Yönelik Turizm Araştırması"nın sonuçları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Araştırmayı değerlendiren TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, 2016'da yaklaşık 2.3 milyon Türk'ün Avrupa'dan tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye geldiğine işaret ederek, 2017'de bir önceki yıla kıyasla Avrupa'dan daha fazla Türk'ün Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı.

Şen, "Bu yıl tatilini Türkiye'de geçirecek olan 2.7 milyon Avrupalı Türk turistin 1.6 milyonunu Almanya'da yaşayan Türkler oluşturuyor. Bu yılın Ağustos ve Eylül aylarındaki verilere göre, Avrupalı Türkler Türkiye'de ortalama 4 hafta kalıyor. Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi sahillerde tatillerini geçirmek için geliyorlar" diye konuştu. Şen, Avrupa'da yaşayan Türklerin en gözde tatil yerinin İstanbul olduğunu dile getirdi.

Avrupa'da 5.7 milyon Türk yaşıyor

Avrupa Birliği sınırları içerisinde 5.7 milyonun üzerinde Türk'ün yaşadığını seslendiren Şen, "Bunların yüzde 50'sinin üzerinde bir kitlesi de tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelmektedirler. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelen ve ortalama kalış süreleri 17 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları ortalama 660 Euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalama bin 150 Euro harcadığı görülmektedir. Bu açıdan Avrupa'dan gelen Türkler Alman turistlere göre çok daha fazla harcama yapmaktadırlar. 2017'de Euro-Türklerin Türkiye'deki tatillerinde 3.1 milyar Euro harcamaları öngörülüyor."

TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ise "1984'ten beri Türkiye'ye gelen Alman dostlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Algı yönetimi açısından da önemli çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL