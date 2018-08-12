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Gurbetçilerin Türkiye hattı kapanmayacak

Türkiye hattını BİP’e 2. numara olarak ekleyen Avrupa’da yaşayan Türkler, tek telefonda iki hat kullanmaya başladı

12 Ağustos 2018 Pazar 16:35
Gurbetçilerin Türkiye hattı kapanmayacak

Artık BİP’e 2. numaralarını tanımlayan kullanıcılar Lifecell One paketi sayesinde, yılda bir kez ödeme yapıp 12 ay nimetlerinden istifade edebilecek. Böylece Türkiye hatları kapanmadan hem kendi ülkelerinde hem de Türkiye’de sevdikleriyle iletişim kurmaya devam edecek.

Turkcell Europe ve Lifecell Ventures Genel Müdürü Barbaros Özdemir, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yurtdışında yaşayan vatandaşların çoğu yılda sadece birkaç kez Türkiye’ye geliyor ve Türkiye’deki SIM kartı da yalnızca bu sürelerde kullanıyor. Yurtdışına döndüğünde, paket içindeki dakika ve internet boşa gidiyor. Üstelik her ay yükleme yapılmadığında hat iptal oluyor. Lifecell One paketi ile kullanıcılar yılda bir kez ödeme yapacak, paket içeriğindeki faydalardan 12 ay boyunca yararlanabilecek. Bu paketi alan kullanıcıların hatları 15 ay boyunca yükleme yapılmasa da kapanmayacak.”

Lifecell One Paketi sayesinde kullanıcılar 12 ay geçerli olmak üzere Türkiye’de 12 GB internet ve her yöne 500 dakikanın ve Avrupa yönüne 50 dakikanın sahibi oluyor. Kullanıcılar kendi ülkelerindeyse Türkiye’yi BiP’ten 2.000 dakika arama ve Türkiye numarasından BiP’le sınırsız aranma imkânını elde ediyor.
EKONOMİ SERVİSİ

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