Hacizler katlanarak artıyor

Söz konusu kredilerin 178 milyar 985 milyon lirası konut, 6 milyar 565 milyon lirası taşıt ve 178 milyar 120 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1.1 artarak 83 milyar 844 milyon liraya çıktı. Böylece vatandaşların bankalara toplam borcu 447.5 milyar TL'ye ulaştı. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 2 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 6.9 artarak 13 milyar 709 milyon liraya yükseldi. Bu durum kredi borcunu ödeyemeyen çok sayıda vatandaşın haciz süreçleriyle karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. EKONOMİ SERVİSİ