Halde 2.5 lira markette 10 lira

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Erdemli ilçesinin Antalya'dan sonra en büyük domates üretilen bölge olduğunu, 22 bin dekar örtü altı serada yıllık 200 bin ton domates üretildiğini söyledi. Hava şartlarının sert geçmesi nedeniyle ikinci dikim ürünün geç çıkmaya başladığını anlatan Şahin, "Hava şartları ve kışın sert geçmesi gibi nedenlerle nisan ayı başında yapılacak olan domates hasadımız 1 ay gecikmiş durumda. Bu nedenle de piyasaya sürecek ürün bulunamıyor. Havaların ısınmasıyla üründe fazlalık meydana gelecek. Bizim istediğimiz fiyatların 2.5 liradan daha aşağıya düşmemesi" diye konuştu. Şahin, vatandaşların zamlı ürün tüketmelerini istemediklerini vurgulayarak, "Biz domates üzerinde bir oyunun oynandığını düşünmekteyiz. Biz de istemeyiz tüketicinin zamlı ürün tüketmesini. Ancak üretici ürettiğinin karşılığını alamıyor ve aracılar kazanıyor. Bugün Erdemli halinden 2.5 liraya çıkan domates büyük kentlerde 8-10 lira arasında satılıyor. Üretici borcunu kapatıp eline üç beş kuruş kaldığı zaman şükrediyor" ifadelerini kullandı. EKONOMİ SERVİSİ