Halı modasına kadınlar yön veriyor

Tasarımlarını, ihraç edilecekleri bölge, ülke ve müşterinin isteklerine göre gerçekleştiren Gaziantepli kadın tasarımcılar, kentte bu sektörde çalışan tasarımcıların da yüzde 90'ını oluşturuyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan, yüzyıllardır ticaretin merkezinde olan Gaziantep'in dünya halı piyasasına yön veren bir kent olduğunu söyledi. Tarihi İpek Yolu'nda bulunan Gaziantep'te dokumacılığın yüzyıllardır sürdürülen bir sanat olduğunu anlatan Kaplan, bunun zamanla halı üretimine dönüştüğünü, sanayicilerin özellikle 2000'li yıllarda teknolojiye yatırım yaparak kentte halı üretiminin gelişmesinin önünü açtıklarını kaydetti. Gaziantep'te büyüklü küçüklü 200'ün üzerinde halı üreticisinin bulunduğunu, bu fabrikalarda da bin 500 son teknoloji makine olduğuna dikkati çeken Kaplan, kentte yıllık ortalama 400 milyon metrekarelik bir halı üretiminin gerçekleştirildiğini bildirdi. Kaplan, Gaziantep'in her anlamda dünya halı piyasasına yön verir hale geldiğine işaret ederek, "2014 yılında halı ihracatımız 2 milyar 300 milyon dolar seviyesindeydi. İki yıldır biraz düşüş yaşandı. Geçen yıl 1 milyar 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İnşallah 2017 yılında Gaziantep'ten 1 milyar 500 bin, Türkiye genelinden de 2 milyar 100 bin dolarlık halı ihracatı hedefimiz var. Fabrikaların tasarım bölümlerinde çoğunlukla Gaziantepli kadın tasarımcılar görev yapıyor, dolayısıyla dünya halı modasına da onlar yön veriyor" diye konuştu. AA