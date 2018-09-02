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Halkbank’a Amerikan oyunu

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın 31 Ağustos'ta piyasa kapanışı sonrasında düşük kurdan döviz satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, sorunun Amerikan Bloomberg şirketinin veri sisteminden kaynaklandığını, yapılan işlemlerin iptal edildiğini, Bloomberg hakkında her türlü yasal haklarını kullanacaklarını söyledi

02 Eylül 2018 Pazar 18:17
Halkbank’a Amerikan oyunu

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Halkbank'ın 31 Ağustos'ta 3.88'e dolar, 4.50'den Euro satmasının yankıları sürüyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konuya ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Aslan, hatanın veri sağlayıcısı konumundaki Amerikan şirketi Bloomberg'den kaynakladığını kaydederek, şunları söyledi: "Bankamızın dijital kanallarında gerek bilgilendirme amaçlı, gerekse döviz alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere yayınlanan kurların sisteme aktarılmasında kullanılan dış veri kaynağı Bloomberg’de meydana gelen sistemsel bir hatanın zincirleme etkisi nedeniyle 31Ağustos 2018 akşamı piyasa kapanışı sonrasında, bankamız döviz kurları kısa bir süre için olması gerekenden daha düşük seviyelerden yayınlanmaya başlamıştır.

Yapılan ilk incelemede, sorunun Bloomberg sisteminden otomatik olarak alınan kura esas verilerin hatalı olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Hatalı kurlar saat 22.01 ile 22.39 aralığında kısa süreli olarak işlem görmüş, bazı müşterilerimiz dijital kanallardan yaptıkları döviz alım satımlarını bu hatalı kurlar üzerinden gerçekleştirmiştir. Sorunun tespit edilmesi üzerine, döviz alım satım işlemleri geçici olarak kapatılmış, kısa sürede alınan tedbirlerle sistemde doğru kurların uygulanması sağlanmıştır."

Kim ne kadar aldı, ortaya çıktı

Müşteriler tarafından o süreçte yapılan döviz alım satım işlemlerinin kısa süre içerisinde tek tek belirlendiğine işaret eden Arslan, şu bilgileri verdi: "1.256 müşterimizin 3.3 milyon ABD Doları, 124 müşterimiz 539 bin Euro, 383 müşterimiz ise diğer döviz cinslerinde 689 bin ABD Doları'na eş tutarda, döviz alım satım işlemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu işlemlerin ABD Doları cinsinden toplam büyüklüğü 4.6 milyon ABD Doları civarındadır. Toplam işlem adedi ise 2569 olmuştur.

Bu işlemlerle ilgili olarak, derhal ilgili müşteri hesaplarına bloke konulmuş olup, bu süre içerisinde EFT ve Swift sistemlerinin kapalı olması nedeniyle banka dışına herhangi bir döviz ya da TL kaynak çıkışı olmamıştır. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında, hatalı kurlardan yapılan işlemler iptal edilmiştir. Gerçekleştirilen düzeltme çalışmaları sonucunda Bankamızın ya da müşterilerimizin herhangi bir kâr ya da zararı oluşmamıştır."

Uzmanlar bankaya davet edildi

Sorun tespit çalışmaları sırasında BDDK ve BTK uzmanlarının bankaya davet edilerek inceleme yapmaları sağlandığını kaydeden Arslan, "Ayrıca Bankamız, hatanın tekrar etmemesi için gerekli tedbirleri almıştır. Bankamız algısının olumsuz şekilde etkilenmesine neden olan, hatalı veri sağlayıcı kuruluş (Bloomberg) hakkında her türlü yasal haklarını kullanacaktır.

Ayrıca, bazı yazılı ve görsel medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haber ve yorumların yapıldığı görülmektedir. Gerçekle bağdaşmayan bu tür haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir."

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