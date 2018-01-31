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Halkın en büyük derdi işsizlik ve pahalılık

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması' 2017 yılı sonuçları açıklandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:12
Halkın en büyük derdi işsizlik ve pahalılık

Türkiye’de mevcut ve muhtemel sorunlar ile toplumun gündeme bakışını tespit eden araştırmaya göre Türk halkının en önemli sorununu ağırlığı geçen yıla göre azalsa da yine ‘terör’ teşkil ediyor. Terörün yanı sıra FETÖ de hala ciddi bir sorun olarak görülüyor.

Terör ve FETÖ’yü sırasıyla işsizlik ve hayat pahalılığı takip ediyor. Ankete katılanlara sorulan “Sizce şu anda Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?” sorusuna yüzde 16.9’luk kesim ‘işsizlik’, yüzde 14.1’lik kesim ise ‘Türk Lirasının değer kaybetmesi’ cevabını verdi.

Ekonominin diğer önemli sorunları ise sırasıyla gıda ürünleri fiyatlarındaki artış, enflasyon ve faizlerin yüksekliği oldu. Halkın Avrupa Birliği üyeliğini destekleme oranı ise 2014’te yüzde 71.4, 2015’te yüzde 65.1 ve 2016’da yüzde 45.7 olarak gözlemlenmişti. 3 yıl devam eden düşüş eğilimi, bu yıl yükselişe geçti ve halkın Türkiye’nin AB üyeliğini destekleme oranı yüzde 57.8 olarak gerçekleşti.

Benzer şekilde, Türk halkının yüzde 43.6’lık kesimi Türkiye’nin AB ile müzakerelere devam etmesini desteklerken; NATO üyeliğinin devam etmesini destekleyenlerin oranı da yüzde 59.2 olarak tespit edildi. Geçen yıl Türkiye için tehdit oluşturduğu düşünülen ülkeler arasında yüzde 73.3’lük oran ile İsrail ilk sırada yer alıyordu.

Bu yıl yüzde 64.3’lük oranla ABD Türkiye’ye tehdit oluşturan ülkelerin başında gelirken; yüzde 61.4 oranıyla İsrail de ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin en önemli dostu/müttefiki şeklinde ifade edilen ülke ise yüzde 67.8 ile yine Azerbaycan oldu. Azerbaycan’ı KKTC ve Rusya takip etti.

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIşsizlikPahalılıkFetöAfrin
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