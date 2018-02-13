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Hamsinin ihracatı var kendisi yok

Türkiye'nin önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılıkta zor günler yaşanıyor. Her geçen sene kuraklığın arttığı denizler hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü bu yılda güldürmedi.

13 Şubat 2018 Salı 16:00
Hamsinin ihracatı var kendisi yok

Türkiye'nin önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılıkta zor günler yaşanıyor. Her geçen sene kuraklığın arttığı denizler hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü bu yılda güldürmedi. Kış aylarında özellikle Karadeniz Bölgesi'nin önemli besin maddelerinden biri olan hamsi ise Rusya ve Gürcistan sahillerine yöneldi. Denizlerdeki fırtına nedeniyle Türk balıkçıların komşu sulara gidememesi nedeniyle piyasaya dondurulmuş balık sürüldü. Şoklanmış balık ile kandırılmaya başlayan vatandaş ise balık tezgahlarının yanına uğramıyor. Taze hamsinin 12.5-15 TL arasında satıldığı tezgahlarda mezgit 10, istavrit 12.5-15 TL arasında satılıyor.

Deniz av sezonunun başladığı 1 Eylül'den 31 Aralık 2017 tarihine kadar 19 farklı ülkeye 878 bin 887 kilogram karşılığında 3 milyon 503 bin 103 dolar tutarında hamsi ihracatı gerçekleşmesine rağmen vatandaşın beklediği hamsi tezgahtaki yerini alamadı. 1 Eylül 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Fransa, Belçika ve İtalya başta olmak üzere 19 farklı ülkeye hamsi ihracatı gerçekleşti. EKONOMİ SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
HamsiIhracatKaradenizRusyaGürcistanTürk Balıkçıları
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