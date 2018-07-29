'Hasat zamanı ithalat yapmayın'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayçiçeği alım fiyatının ayçiçeği-buğday paritesine göre belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Birlikler, üretici maliyetlerini göz önünde bulundurmalı ve piyasayı düzenleyici bir fiyat açıklamalı" ifadesini kullandı.

Bayraktar, ayçiçeğinde üretimin artması ve yağ açığının kapanması için ayçiçeği-buğday fiyat paritesinin 2'nin altına düşmemesi gerektiğini bildirdi.

Ayçiçeği önemli bir ürün

Türkiye'nin sıvı yağ tüketiminin dörtte üçünün ayçiçeğinden karşılandığına dikkati çeken Bayraktar, tohumlarında yaklaşık yüzde 45 oranında yağ bulunan ayçiçeğinin küspesinin de hayvancılık açısından değerli olduğunu aktardı.

Bayraktar, yemeklik dışındaki ayçiçeği yağlarının sabun ve boya sanayisinde değerlendirildiğini, saplarının da yakacak olarak kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu yıl dünyada ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 2.6 artmasına karşın, verimdeki azalma nedeniyle üretimde yüzde 0.8 gerileme yaşanması bekleniyor. Ülkemizin dünya üretiminden aldığı pay yüzde 4.2'yi buluyor. Son yıllarda, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ekim alanlarının artması, yağ açığının kapatılması amacıyla yapılan destekler, verim artışı, Çukobirlik'in de ayçiçeği alımına başlaması gibi sebeplerle üretim artsa da ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Geçen yıl 1 milyon 800 bin tonu yağlık, 164 bin tonu çerezlik olmak üzere 1 milyon 964 bin ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl 1 milyon 952 bin tonluk bir üretim bekliyoruz."

Bayraktar, yağlık ayçiçeği alımı yapan Trakya Birlik, Karadeniz Birlik ve Çukobirlik'in açıklayacağı fiyatın üreticiler açısından önemine işaret ederek, "Birlikler üretici maliyetlerini göz önünde bulundurmalı ve piyasayı düzenleyici bir fiyat açıklamalı. Hasat döneminde ayçiçeği veya ayçiçeği yağı ithalatı yapılmamalı" ifadesini kullandı.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL