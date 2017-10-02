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Havada sürpriz iflas

İngiltere'nin en büyük beşinci havayolu şirketi olan Monarch Airlines, aldığı şok kararla operasyonlarını durdurduğunu açıkladı

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:18
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Havada sürpriz iflas

Havacılık sektörü sürpriz bir iflasla sarsıldı. İngiltere'nin en büyüklerinden Monarch Airlines, operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. İngiliz havacılık tarihinin en büyük iflası olan bu kararın ardından önümüzdeki döneme yönelik 300 bin rezervasyon iptal olurken, halen ellerinde dönüş bileti olan 100 bin yolcunun da yurtdışından nasıl getirileceği araştırılıyor. İngiltere Uluştırma Bakanı Chris Grayling, kararla ilgili olarak, "Beklenmedik bir duruma karşı beklenmedik bir karşılık" ifadesini kullandı. Şirketin iflas sürecini yöneten KPMG'den yapılan açıklamada ise bütün uçuşların durdurulduğu ve ülke dışındaki yolcuların iki hafta içerisinde geri döndürüleceği belirtildi. EKONOMİ SERVİSİ

Son Güncelleme: 02.10.2017 17:21
Anahtar Kelimeler:
OperasyonlarKararHavayoluIngiltere
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