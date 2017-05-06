Havayolu yolcu trafiği Nisan’da 50 milyonu aştı

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 8 milyon 705 bin 200, dış hatlarda ise 6 milyon 44 bin 104 oldu. Direkt transit yolcu olarak nisanda 14 milyon 777 bin 820 kişiye hizmet sunuldu. Havalimanlarının uçak trafiği ise iç hatlarda 73 bin 888, dış hatlarda 44 bin 4 olarak gerçekleşti. Üst geçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi devam etti. 32 bin 416 üst geçiş trafiğiyle hizmet verilen toplam uçak sayısı 150 bin 308'i buldu. Havalimanları yük trafiği ise Nisan itibarıyla iç hatlarda 65 bin 720 tona, dış hatlarda 199 bin 646 tona, toplamda ise 265 bin 366 tona ulaştı. Yılın ilk 4 ayında, hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 536 bin 42, direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinin 50 milyon 292 bin 77 olduğu tespit edildi. Bu dönemde yük trafiği ise 906 bin 52 ton oldu. AA