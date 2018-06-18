Hayvan ithalatında rekor artış

Ajans Press’in Et ve Süt Kurumu Sektör Raporu’ndan derlediği bilgilere göre, 2017 yılındaki büyükbaş hayvan ithalatı bir önceki yıla göre, yüzde 91, küçükbaş hayvan ithalatı ise yüzde 4 bin 581 artış gösterdi. Kilogram bazında toplam canlı hayvan ithalatının ise yüzde 98 arttığı gözlendi.

Büyükbaş hayvan ithalatının artış sebebine bakıldığında da, daha çok besilik ithalatından kaynaklı olduğu görülürken, bu artışın yüzde 72 seviyelerinde olduğu saptandı. Kasaplık ithalatı ise büyükbaş için yüzde 397 artış gösterirken, damızlık küçükbaş ithalatının yüzde 757 yükseldiği tespit edildi.

2017 yılında yapılan büyükbaş ithalatının büyük bir bölümünün besilik olduğu saptanırken; yüzde 35’inin Uruguay, yüzde 19’unun Brezilya ve yüzde 9’unun da Çek Cumhuriyet’inden yapıldığı görüldü.

Damızlık sığır ithalatının ise yüzde 30’u Almanya’dan gerçekleşirken, kasaplık sığır ithalatının yüzde 50’sinin Brezilya ve İspanya’dan yapıldığı tespit edildi.

Buna karşın küçükbaş hayvan ithalatının yüzde 85’i Avustralya’dan temin edildi. Elde edilen veriler incelendiğinde, Türkiye’nin hayvancılıkta ithalat oranları bu denli yükselirken, hayvancılık ihracatının hiç yapılmaması oldukça dikkat çekti.

HABER MERKEZİ