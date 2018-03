Hayvancılığın ölüm fermanı imzalandı

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, et fiyatlarının düşürülmesinin bir günde gerçekleşebilecek bir olay olmadığını söyleyerek, “Sıfır gümrükle et ithalatı gibi geçici önlemler hayvancılığımızın ölüm fermanı olacaktır” dedi. Yetkin, yazılı açıklamasında, Türkiye’de et fiyatlarının yüksekliğinin gündemden düşmediğine dikkati çekerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve hükümetin bu konuda çeşitli çalışmalar yaptığını, son olarak ette tavan fiyat uygulaması, sınırlı ithalat ve yemde KDV indirimi gibi önlemler alındığını ancak et fiyatlarında beklenen düşüşün olmadığını kaydetti. Bu durumda akla ilk gelen çözümün sıfır gümrükle yurt dışından sübvansiyonlu et ithali olduğunu belirten Yetkin, “İthalat Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla belli ölçüler içinde yapılıyor. ESK’nın üretim kapasitesi yetersiz olduğu için ithal et piyasanın düzenlenmesi amacıyla piyasaya veriliyor. Et ithalatçıları ithalatın tamamen serbest bırakılması için ısrar ediyor. Bu durumda et fiyatları bir süreliğine düşebilir ama geçmişte de örneği görüldüğü gibi maliyetlerin satış fiyatını karşılamaması nedeniyle üretici elindeki hayvanları kesime gönderir. Ardından fiyatlar eski haline döner. Çünkü içeride üretim kalmayınca et fiyatlarını küçük bir ithalatçı lobi belirler. Bu arada üretici iflas eder, tüketici zarar görür, aracı kesim bu işten karlı çıkar. Bu nedenlerle Bakanlık şu anda ithalatın gümrük vergileri düşürülerek serbest bırakılmasına karşı çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

HABER MERKEZİ