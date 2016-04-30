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Hayvancılığın ölüm fermanı imzalandı

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, sıfır gümrükle et ithalatı yapılması gibi geçici önlemlerin Türkiye’deki hayvancılığın ölüm fermanı olacağını açıkladı

30 Nisan 2016 Cumartesi 14:49
Hayvancılığın ölüm fermanı imzalandı
 HABER MERKEZİ
Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, et fiyatlarının düşürülmesinin bir günde gerçekleşebilecek bir olay olmadığını söyleyerek, “Sıfır gümrükle et ithalatı gibi  geçici önlemler hayvancılığımızın ölüm fermanı olacaktır” dedi. Yetkin, yazılı açıklamasında, Türkiye’de et fiyatlarının yüksekliğinin  gündemden düşmediğine dikkati çekerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve  hükümetin bu konuda çeşitli çalışmalar yaptığını, son olarak ette tavan fiyat  uygulaması, sınırlı ithalat ve yemde KDV indirimi gibi önlemler alındığını ancak  et fiyatlarında beklenen düşüşün olmadığını kaydetti. Bu durumda akla ilk gelen çözümün sıfır gümrükle yurt dışından  sübvansiyonlu et ithali olduğunu belirten Yetkin, “İthalat  Et ve Süt Kurumu  (ESK) aracılığıyla belli ölçüler içinde yapılıyor. ESK’nın üretim kapasitesi  yetersiz olduğu için ithal et piyasanın düzenlenmesi amacıyla piyasaya veriliyor.  Et ithalatçıları ithalatın tamamen serbest bırakılması için ısrar ediyor. Bu  durumda et fiyatları bir süreliğine düşebilir ama geçmişte de örneği görüldüğü  gibi maliyetlerin satış fiyatını karşılamaması nedeniyle üretici elindeki  hayvanları kesime gönderir. Ardından fiyatlar eski haline döner. Çünkü içeride  üretim kalmayınca et fiyatlarını küçük bir ithalatçı lobi belirler. Bu arada  üretici iflas eder, tüketici zarar görür, aracı kesim bu işten karlı çıkar. Bu  nedenlerle Bakanlık şu anda ithalatın gümrük vergileri düşürülerek serbest  bırakılmasına karşı çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu. 
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