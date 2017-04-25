Hayvancılık Suudilere emanet!

Yıllık yaklaşık 10 milyon küçükbaş hayvanın ithal edildiği ve suyun korunması için zirai faaliyetlerin yasaklanmasının gündemde olduğu Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren bazı büyük işletmeler, Türkiye'de hayvancılık alanında yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) organizasyonuyla, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret eden Suudi Arabistan merkezli bazı büyük firmalar, devletin verdiği hibe desteklerden yararlanarak Türkiye'de hayvan çiftlikleri kurmak ve ülkelerinin yıllık 10 milyona ulaşan küçükbaş hayvan ihtiyacının önemli bölümünü Türkiye'den karşılamak için kolları sıvadı.

Çiftlik kurmak istiyorlar

Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Hayvancılık Bölüm Başkanı Macid el-Hamis, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında iyi düzeyde iş birliği bulunduğunu söyledi. Her yıl tatil için Türkiye'yi tercih eden binlerce Suudi Arabistanlı'nın burayı ikinci vatanları olarak gördüklerini anlatan Hamis, kendilerinin de heyet olarak birkaç gündür bölgede bulunduklarını belirtti. Macid el-Hamis, bölgede hayvancılık, tarım ve yem konusunda çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Suudi Arabistan'ın yıllık yaklaşık 10 milyon civarında küçükbaş hayvan ihtiyacı var ve bunun tamamını ithal ediyor.

Bu hayvanları Türkiye'den temin etmek ve buradaki imkanları araştırmak için geldik. Programımız kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan çalışmaları inceledik. Amacımız et ihtiyacımızın önemli bölümünü Türkiye'den karşılamak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak.

İlk olarak Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu küçük ve büyükbaş hayvanları ithal etmek, ikinci planda ise burada çiftlik kurmak istiyoruz. Bu şekilde hayvan ihtiyacımızı karşılamaya çalışacağız. Burada çiftlikleri kurduğumuz zaman da uluslararası anlamda fiyat konusunda rekabet edilebilir bir düzeye geleceğiz. Önce buradan hayvan alacağız, sonrasında ise burada çiftlik kuracağız."

‘Bölge, dünyanın et ihtiyacını karşılayabilir’

Suudi Arabistan'ın Şarkiye bölgesinde tarım ve hayvancılık alanında yatırımları bulunan iş adamı Muhammed Nasır da, "Heyetimiz yaklaşık 50 kişiden oluşuyor, küçük ve büyükbaş hayvan, yem, dondurulmuş et, makine ve teknolojik anlamda çalışmalar için buradayız.

Hayvancılık için olmazsa olmaz iki faktörün burada bulunduğunu gördük.

Bunlar mera ve su. Bu iki faktör olduğu zaman çok güçlü bir şekilde hayvancılık anlamında yatırım yapılabilir.

Türkiye hükümetine sesleniyoruz; hayvancılığa biraz daha yatırım yapılırsa ve üreticilerin önü açılırsa bu bölge gelecekte sadece Türkiye'nin değil Ortadoğu ve dünyanın ihtiyacı olan hayvanı temin edecek duruma gelebilir." AA